لعب ستيفن كوري دور المنقذ بعدما قاد غولدن ستايت ووريرز بطل الموسم الماضي الى قلب تخلفه أمام نيو اورليانز بيليكنز بفارق 20 نقطة في نهاية الشوط الأول، الى فوز 125-115 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

لكن فرحة الفوز أفسدتها إصابة كوري في كاحله ما اضطره الى عدم إكمال المباراة بعد أن سجل 31 نقطة، بينها 15 في الربع الثالث قلب بها الأمور في مصلحة فريقه بعد أن تخلف 49-69 في نهاية الشوط الأول.

وبات ووريرز أول فريق يقلب تخلفه بفارق 20 نقطة أو أكثر مرتين في نهاية الشوط الأول، خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الأميركي، بعد أن نجح ايضا في قلب تخلفه بفارق 22 نقطة في نهاية الشوط الأول أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في 18 نوفمبر الماضي.

لكن إصابة كوري في كاحله أجبرته على عدم إكمال المباراة وأكدت الفحوص الأولية أن الإصابة ليست خطيرة بانتظار خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي الثلاثاء.

وكان كوري خضع لعملية جراحية في كاحله قبل خمس سنوات وقال في هذا الصدد «بطبيعة الحال، انها اصابتي الثانية وهذا ما يقلقني. سبق لي ان عشت هذه التجربة قبل 5 أو 6 سنوات وخضعت لعملية جراحية سارت الأمور بعدها بشكل جيد وبالتالي اعتمد على قدرتي بالعودة».

وشهدت المباراة عراكا بين كيفن دورانت من ووريرز ودي ماركوس كوزينز من بيليكنز فطردهما الحكم في نهاية اللقاء.

وحقق كليفلاند كافالييرز وصيف البطل فوزه الثاني عشر تواليا بتغلبه على شيكاغو بولز 113-91، ملحقا بمنافسه الخسارة التاسعة عشرة.

وساهم كل من كيفن لاف وليبرون جيمس في الفوز العريض لكليفلاند بتسجيل الأول 24 نقطة و13 متابعة والثاني 23 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، ليرفع الفائز رصيده الى 17 انتصارا مقابل 7 هزائم هذا الموسم.

كما اضاف دواين وايد 24 نقطة للفائز علما بانه انتقل الى كليفلاند قادما من شيكاغو العام الماضي.

في المقابل، لم تنفع النقاط الـ 40 لليوناني يانيس انتيتوكونمبو في إبعاد الخسارة عن ميلووكي باكس أمام بوسطن سلتيكس 100-111.

وتألق كايري ايرفينغ في صفوف الفائز مسجلا 32 نقطة، ليرفع فريقه رصيده الى 21 فوزا مقابل 4 هزائم.

واضاف آل هورفورد 20 نقطة للفائز.

وشكل ايرفينغ وهورفورد ثنائيا قويا علما بان الأول انتقل الى صفوف سلتيكس خلال الموسم الحالي قادما من كليفلاند كافالييرز.