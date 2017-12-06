قال الكرملين اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على روسيا أن تقوم بتحليل حذر لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنع البلاد من المشاركة في ألعاب بيونجتشانج 2018 الشتوية قبل اتخاذ أي إجراءات.

وأبلغ دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، أن أولوية روسيا في الوقت الحالي ستتمثل في حماية مصالح الرياضيين الروس وأن البلاد تحتاج إلى الحفاظ على العلاقات مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أمس أنها حظرت مشاركة اللجنة الاولمبية الروسية في ألعاب بيونجتشانج الشتوية بسبب فضيحة منشطات واسعة النطاق لكنها سمحت لبعض الرياضيين الروس بالمنافسة تحت مسمى "رياضي أولمبي من روسيا".

وقررت اللجنة أيضا إيقاف ألكسندر جوكوف رئيس اللجنة الاولمبية الروسية باعتباره أحد أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية بحكم منصبه في رئاسة اللجنة الأولمبية المحلية.

كما قررت اللجنة حرمان فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي من أي مشاركة مستقبلية في أي دورة أولمبية.