سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم مرشحا اليوم للحصول على جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في مسيرته، ومعادلة رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وتقدم مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية التي انفصلت عن جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وفاز رونالدو بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم في 23 أكتوبر، متفوقا على ميسي بالذات، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي. وأحرز ميسي جائزة الكرة الذهبية 5 مرات أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 ثم 2015، ونالها رونالدو 4 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016. ويصوت في جائزة فرانس فوتبول للكرة الذهبية صحافيون من حول العالم يختارون 5 أسماء من لائحة تضم 30 اسما (صوت 173 صحافيا في 2016).

وتوقفت مكاتب المراهنات البريطانية عن تسجيل المراهنات على رونالدو المرشح للفوز بالجائزة بنسبة 10 الى 1، مقابل 6 الى 1 لميسي.

وتضم لائحة الخمسة المرشحين نيمار وحارس يوفنتوس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون ومهاجم توتنهام الانجليزي هاري كاين بنسبة 33 الى 1.

رونالدو يريد الفوز بـ 7 جوائز

قاد رونالدو (32 عاما) ريال مدريد في الموسم الماضي الى لقبي الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا، لتكون المرة الأولى التي يحتفظ فيها فريق بلقبه في المسابقة بصيغتيها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية منذ أن حقق ذلك ميلان الإيطالي في 1989 و1990. واحتفظ ريال بلقبه الأوروبي بفوزه في المباراة النهائية على يوفنتوس الإيطالي 4-1، وسجل فيها البرتغالي هدفين لينهي البطولة في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا.

وقال رونالدو لصحيفة ليكيب الفرنسية «الموسم الثاني كان استثنائيا، فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكنت مجددا في صدارة الهدافين». وكما هيمن لاعبو ريال مدريد على تشكيلة الفيفا المثالية للعام، فإن لائحة الأسماء الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية تضمنت 7 لاعبين من النادي الملكي، هم الفرنسي كريم بنزيمة، والإسبانيان سيرخيو راموس وايسكو، والبرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش، والألماني طوني كروس إضافة الى رونالدو. في المقابل، فإن اللائحة تضمنت اسمين فقط من برشلونة بوجود المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الى جانب ميسي. وعن معادلة رقم ميسي بالحصول على الجائزة الخامسة قال رونالدو: «أريد الفوز بـ 7 جوائز، 5 جوائز أمر جيد ولكن سبعا هو رقم حظي، ولذلك 7 جوائز ستكون رائعة». وتابع: «أريد سبعة أولاد وسبع جوائز في الكرة الذهبية». وبرغم عدم تصدره للترشيحات، فإن ميسي يأمل بأن يتكرر ما حصل معه عندما حصل على الجائزة عام 2010 من خارج دائرة الترشيحات التي صبت لمصلحة الهولندي ويسلي شنايدر، المتوج مع انتر ميلان بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والذي وصل مع منتخب بلاده الى نهائي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا قبل أن يخسر أمام إسبانيا.

ميسي مارادونا الجيل الجديد

ويمكن لميسي أن يستفيد من تواضع سجل رونالدو التهديفي في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ اكتفى بهدفين فقط حتى الآن (لكنه سجل 8 أهداف في 5 مباريات في دوري الأبطال).

ويتصدر الأرجنتيني في المقابل ترتيب الهدافين في الـ «ليغا» برصيد 13 هدفا، كما سجل ثلاثية رائعة في مرمى الأكوادور ليقود منتخب بلاده الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية الشهر الماضي.

وشبه الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ميسي بـ«مارادونا الجيل الحالي»، مضيفا: «قادنا الى كأس العالم بهاتريك في مرمى الاكوادور، انه قائد بالفطرة».

يذكر أن نيمار (25 لاعبا) لم يحرز جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم أو جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول حتى الآن، بسبب سيطرة ميسي ورونالدو عليهما في الأعوام الماضية.