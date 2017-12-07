«إنه ملك التغريد»

هذا ما أعلنه موقع الـ «تويتر» عن الرئيس السابق باراك أوباما بعدما تبين أنه استحوذ على أعلى نسبة من الـ «لايكات» هذه السنة بالمقارنة مع الرئيس دونالد ترامب الذي لم يستحوذ على شيء يذكر.