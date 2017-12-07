فيما يأتي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية منذ 1956:
1956: الانجليزي ستانلي ماتيوز
1957: الاسباني الفريدو دي ستيفانو
1958: الفرنسي ريمون كوبا
1959: الإسباني الفريدو دي ستيفانو
1960: الإسباني لويس سواريز
1961: الإيطالي عمر سيفوري
1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست
1963: الحارس السوفييتي ليف ياشين
1964: الاسكتلندي دينيس لو
1965: البرتغالي اوزيبيو
1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون
1967: المجري فلوريان البرت
1968: الويلزي جورج بست
1969: الإيطالي جاني ريفيرا
1970: الألماني غيرد مولر
1971: الهولندي يوهان كرويف
1972: الألماني فرانتس بكنباور
1973: الهولندي يوهان كرويف
1974: الهولندي يوهان كرويف
1975: السوفييتي اوليغ بلوخين
1976: الالماني فرانتس بكنباور
1977: الدنماركي الن سيمونسن
1978: الإنجليزي كيفن كيغان
1979: الانجليزي كيفن كيغان
1980: الالماني كارل هاينتس رومينيغه
1981: الالماني كارل هاينتس رومينيغه
1982: الايطالي باولو روسي
1983: الفرنسي ميشال بلاتيني
1984: الفرنسي ميشال بلاتيني
1985: الفرنسي ميشال بلاتيني
1986: السوفييتي ايغور بيلانوف
1987: الهولندي رود خولييت
1988: الهولندي ماركو فان باستن
1989: الهولندي ماركو فان باستن
1990: الالماني لوثار ماتيوس
1991: الفرنسي جان بيار بابان
1992: الهولندي ماركو فان باستن
1993: الايطالي روبرتو باجيو
1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف
1995: الليبيري جورج ويا
1996: الالماني ماتياس زامر
1997: البرازيلي رونالدو
1998: الفرنسي زين الدين زيدان
1999: البرازيلي ريفالدو
2000: البرتغالي لويس فيغو
2001: الانجليزي مايكل اوين
2002: البرازيلي رونالدو
2003: التشيكي بافل ندفيد
2004: الاوكراني اندري شفتشنكو
2005: البرازيلي رونالدينيو
2006: الايطالي فابيو كانافارو
2007: البرازيلي كاكا
2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو
2009: الارجنتيني ليونيل ميسي
بعد دمج جائزتي فيفا لافضل لاعب في العالم والكرة الذهبية:
2010: الارجنتيني ليونيل ميسي
2011: الارجنتيني ليونيل ميسي
2012: الارجنتيني ليونيل ميسي
2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو
2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو
2015: الارجنتيني ليونيل ميسي
بعد انفصال الجائزتين مجددا في 2016:
2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو