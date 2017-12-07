استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية أمس روسيا عن المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي بسبب تنشط منهجي، لكنها سمحت لرياضييها بالمشاركة في المسابقات المقررة في بيونغتشانغ (كوريا الجنوبية) تحت «علم أولمبي وشروط صارمة»، فيما أوقفت وزير الرياضة الروسي السابق مدى الحياة.



وأعلنت اللجنة قرارها بعد فحص أدلة تنشط منهجي على مدى سنوات تورطت فيه العديد من أجهزتها، من وزارة الرياضة الى أجهزة الأمن، ووصلت الى ذروتها في ألعاب سوتشي الأولمبية الشتوية عام 2014.



وأوقفت اللجنة مدى الحياة نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الشؤون الرياضية فيتالي موتكو، الذي كان وزيرا للرياضة عندما استضافت سوتشي الأولمبياد الشتوي عام 2014.