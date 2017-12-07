لحقت فرق يوفنتوس وصيف النسخة الماضية ومان يونايتد وبازل وروما بالمتأهلين الى الدور ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا في كرة القدم، بعد الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات، فيما أقصي اتلتيكو مدريد وصيف 2014 و2016.

وانضمت هذه الفرق بالتالي الى تشلسي وبرشلونة ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ ومان سيتي ومواطنه توتنهام.

وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 11 ديسمبر.

وتأهل يوفنتوس الى دور الـ 16 بعد فوزه على مضيفه اولمبياكوس اليوناني 2-0. وكان مصير يوفنتوس بين يديه، اذ كان بحاجة الى نقطة التعادل، لضمان التحاقه ببرشلونة الاسباني الذي اكد صدارة المجموعة الثانية في الجولة السابقة وتخطى ضيفه سبورتينغ البرتغالي 2-0.

وعلى غرار يوفنتوس بطل 1985 و1996، كان تأهل مان يونايتد، بطل 1968 و1999 و2008، متوقعا، فضمن صدارة المجموعة الاولى بفوزه على ضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1 بعدما كان متأخرا في الشوط الاول.

وثأر بايرن ميونيخ الألماني من باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان هزمه 3-1 في ميونيخ في قمة المجموعة الثانية.

وكان سان جرمان وجه على ارضه صفعة قوية الى بايرن بالتغلب عليه بثلاثة اهداف نظيفة ذهابا، ما ادى الى اقالة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي واسناد المهمة الى المدرب القديم الجديد يوب هاينكس.

وفي المجموعة ذاتها، خسر سلتيك امام اندرلخت 1-0.

وفي المجموعة الثالثة، لحق روما بتشلسي الى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه قره باخ الاذربيجاني 1-0.

ورفع روما رصيده الى 11 نقطة فانتزع صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام تشلسي الذي تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف 1974 و2014 و2016، ما أدى الى خروج الأخير من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، وسيكمل مشواره الاوروبي في «يوروبا ليغ».