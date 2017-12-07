وقع الهلال السعودي وصيف بطل دوري ابطال اسيا لكرة القدم في المجموعة الرابعة الى جانب الاستقلال الايراني والريان القطري وأحد المتأهلين من الملحق، وذلك بموجب قرعة دور المجموعات لموسم 2018 التي سحبت امس في كوالالمبور.

ووصل الهلال الى الدور النهائي في النسخة الاخيرة قبل ان يخسر امام اوراوا ريد دايموندز ايابا في سايتاما 0-1، بعد ان تعادل معه ذهابا في الرياض 1-1.

ولا يشارك اوراوا ريد دايموندز في البطولة المقبلة لفشله في احراز مركز مؤهل اليها في الدوري الياباني.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

ـ المجموعة الاولى: الجزيرة الاماراتي والاهلي السعودي وتراكتورسازي تبريز الايراني واحد المتأهلين من الملحق.

ـ المجموعة الثانية: الدحيل القطري والوحدة الاماراتي ولوكوموتيف الاوزبكي واحد المتأهلين من الملحق.

ـ المجموعة الثالثة: بيرسيبوليس الايراني والسد القطري والوصل الاماراتي واحد المتأهلين من الملحق.

ـ المجموعة الرابعة: الهلال السعودي والاستقلال الايراني والريان القطري وأحد المتأهلين من الملحق.