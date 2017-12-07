يسعى مرسيليا الفرنسي وأتلتيك بلباو الإسباني الى اللحاق بركب الفرق «الكبيرة» المتأهلة إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، وذلك عندما يخوضان اليوم الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

واحترمت التوقعات الى حد كبير في دور المجموعات فبلغت أندية البطولات الخمس الكبرى الدور الثاني باستثناء فرق هوفنهايم وهرتا برلين الألمانيين وايفرتون الإنجليزي القابعة في ذيل ترتيب المجموعات الثالثة والخامسة والعاشرة على التوالي، وفقدت بالتالي أي أمل في مواصلة مشوارها القاري.

في المقابل بقيت الفرصة قائمة أمام مرسيليا (التاسعة) وبلباو (العاشرة) وكولن الألماني (الثامنة) للحاق بفياريال الإسباني (الأولى) وميلان الإيطالي (الرابعة) واتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي (الخامسة) ونيس الفرنسي ولاتسيو الإيطالي (الحادية عشرة) وريال سوسييداد الإسباني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي (الثانية عشرة)، وأرسنال الانجليزي (الثامنة).

وأصبح عدد الفرق المتأهلة بعد الجولة قبل الأخيرة 14 فريقا، وتحسم في جولة اليوم الأخيرة البطاقات العشر المتبقية.

وتبدو الفرصة قائمة أمام مرسيليا للحاق بضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي ضمن صدارة المجموعة التاسعة كونه يتقدم بفارق 4 نقاط عن النادي الفرنسي الذي يحتاج الى نقطة من اللقاء لكي يضمن بطاقته.

وفي المجموعة العاشرة يأمل بلباو أن يضع خلفه معاناته محليا، حيث لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة.

ويحتاج بلباو الى التعادل فقط لكي يحجز بطاقته لكن الفوز سيضعه في صدارة المجموعة، شرط تعثر المتصدر اوسترسوند السويدي، الضامن لتأهله، أمام مضيفه هرتا برلين الذي يأمل في إنهاء مشاركته بفوز معنوي ثان له بعد ذلك الذي حققه في الجولة الرابعة على ضيفه زوريا.

وفي المجموعة الثامنة يسعى كولن للحصول على البطاقة الثانية واللحاق بأرسنال الذي ضمن الصدارة، عندما يحل على ريد ستار بلغراد (النجم الأحمر) الصربي الذي يتنافس مع الفريق الألماني وباتي بورسيوف البيلاروسي.

وفي المجموعة الرابعة يأمل ميلان، الضامن لتأهله والصدارة، أن يهدي مدربه الجديد ولاعبه السابق جينارو غاتوزو الفوز في مباراته القارية الأولى تحت إشرافه عندما يحل ضيفا على رييكا الكرواتي متذيل الترتيب.