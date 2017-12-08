أكملت أندية ليفربول وإشبيلية وشاختار وبورتو عقد الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بحجز بطاقاتها في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

وضمن ليفربول تأهله بفوزه الكاسح على ضيفه سبرتاك موسكو الروسي 7-0 منهيا الدور الأول في صدارة المجموعة الخامسة ورافقه إشبيلية الاسباني بتعادله مع مضيفه ماريبو السلوفيني 1-1، فيما تأهل شاختار بفوزه على ضيفه مان سيتي متصدر المجموعة السادسة 2-1، وبورتو البرتغالي بفوزه على ضيفه موناكو الفرنسي 5-2.

وانضمت الأندية الأربعة الى تشلسي ومواطنيه مان سيتي وتوتنهام ومان يونايتد وبرشلونة الاسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب وبشيكتاش التركي وباريس سان جرمان وبايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي ومواطنه روما وبازل السويسري.

وتقام الاثنين المقبل قرعة دور الـ 16 بمسابقة دوري الأبطال وتنص لوائح البطولة على تقسيم الأندية المتأهلة لدور الـ 16 بالمسابقة على مستويين، الأول يضم أبطال المجموعات في الدور الأول، والثاني لأصحاب المركز الثاني، كما تجنب القرعة بحسب لوائح البطولة لقاء فريقين من دولة واحدة.

وستلعب مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 13، 14، 23، و24 فبراير المقبل بواقع مباراتين في اليوم، وستكون مباريات الإياب بتاريخ 6، 7، 13، و14 من مارس 2018.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية ذكرت أن محمد صلاح دخل دائرة اهتمامات الملكي بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع ليفربول هذا الموسم.

يذكر أن الأندية التي يمكن أن تواجه ليفربول في دور الـ 16 هي: بايرن ميونيخ وبازل ويوفنتوس وشاختار وبورتو وريال مدريد.

أصحاب الصدارة:

مان يونايتد (إنجلترا) - باريس سان جرمان (فرنسا) روما (إيطاليا) برشلونة (إسبانيا) مان سيتي (إنجلترا) - بشيكتاش (تركيا) - توتنهام (إنجلترا) - ليفربول (انجلترا)

المركز الثاني:

بازل (سويسرا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا) - تشلسي (إنجلترا) يوفنتوس (إيطاليا) - شاختار (اوكرانيا) - بورتو (البرتغال)- اشبيلية (اسبانيا) ـ ريال مدريد (اسبانيا).