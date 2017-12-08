تغنت الصفحات الرياضية للصحف الإنجليزية بتأهل 5 فرق إنجليزية إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ضوء نتائج الجولة الأخيرة.

وأكمل الريدز عقد الفرق الإنجليزية المتأهلة، بعد فوزه الساحق على سبارتاك موسكو بسباعية نظيفة، وخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «الجنة السابعة» قائلة «كوتينيو يسجل هاتريك في أنفيلد لتتأهل جميع الفرق الإنجليزية إلى الأدوار الإقصائية».

من ناحيتها، أشارت صحيفة «ذا صن» إلى فوز ليفربول الساحق بعنوان «الإنجليز المكتملون»، وذكرت أيضا أن لاعب ليفربول الصاعد رايان بروستر تعرض لإهانات عنصرية من منافس خلال المباراة أمام سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما.

أما صحيفة «ديلي ستار» فاستعرضت انتصار ليفربول بعنوان «املأ حذاءك»، وذكرت في عنوان آخر «بيب يفقد لمسته» بعد تعرض مانشستر سيتي للهزيمة أمام شاختار 2-1 في مباراة «تحصيل حاصل».

وأشارت الصحيفة أيضا إلى تمسك مدرب أرسنال آرسين فينغر بلاعبيه الذين لا يحظون بفرصة المشاركة في الدوري الممتاز، مثل جاك ويلشير وثيو وألكوت وأوليفييه جيرو.

وأخيرا تناولت صحيفة «ديلي ميل» فوز ليفربول بعنوان «سبعة مذهلة»، وقالت أيضا إن مدرب مان سيتي بيب غوارديولا خسر أول مباراة له منذ أبريل الماضي.

مرعب يالريدز

حقق ليفربول رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا بعد أن سجل 7 أهداف في مرمى سبارتاك موسكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وذكرت «شبكة أوبتا» أن الريدز أصبح أول فريق في تاريخ التشامبيونزليغ يفوز بنتيجة 7-0 في مباراتين بدور المجموعات لنفس النسخة من البطولة.

وكان الليفر قد انتصر على ماريبور السلوفيني بسباعية نظيفة، كما وصل إلى الهدف رقم 23 في دور المجموعات هذا الموسم.

الثنائي يخطف الأضواء

دوّن البرازيلي كوتينيو نجم ليفربول رقما جديدا على المستوى التهديفي بقميص الريدز.

وذكرت شبكة أوبتا أن كوتينيو نجح في تسجيل أول هاتريك مع الليفر في جميع المسابقات سواء المحلية أو الأوروبية، وذلك بعدما أحرز ثلاثة أهداف لفريقه في شباك سبارتاك موسكو بدوري الأبطال.

كما كشفت أن البرازيلي الآخر فيرمينو بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف للريدز هذا الموسم بالتشامبيونزليغ برصيد 6 أهداف.