قاد كيفن دورانت فريقه غولدن ستايت ووريرز الى فوز سهل على تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتسجيله 35 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، في حين انتزع ليبروس جيمس فوزا صعبا لكليفلاند كافالييرز على ساكرامنتو كينغز 101-95.

وسجل دورانت «تريبل دبل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها) للمرة الأولى هذا الموسم.

وحسم ووريرز بطل الموسم الماضي النتيجة بنسبة كبيرة في الربع الثاني عندما تقدم بفارق 26 نقطة (48-22) في طريقه لتحقيق انتصاره العشرين هذا الموسم مقابل 6 هزائم.

وانتزع ليبروس جيمس الفوز لكليفلاند كافالييرز في الثواني الأخيرة عندما سجل ثلاثية قبل نهاية المباراة بـ 16 ثانية ليتغلب على ساكرامنتو كينغز 101-95.

وسجل جيمس 32 نقطة وأضاف 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليقود كليفلاند وصيف الموسم الماضي الى فوزه الثالث عشر تواليا، ليعادل رقمه الشخصي في هذا المجال الذي سجله موسمي 2008-2009 و2009-2010.