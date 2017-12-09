تشهد المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم اختبارا صعبا جدا لفالنسيا الثاني وريال مدريد الرابع وحامل اللقب.

ويستقبل فالنسيا الثاني (31 نقطة) سلتا فيغو المنتشي من تعادله مع برشلونة، باحثا عن لملمة تداعيات خسارته المفاجئة أمام خيتافي.

لكن مباراة القمة ستجمع ريال مدريد الرابع (28 نقطة) مع اشبيلية الخامس والفائز في مبارياته الثلاث الاخيرة. وعلى غرار فالنسيا، يريد ريال العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادله مع اتلتيك بلباو سلبا.

ويتصدر برشلونة الترتيب (36 نقطة).

ريال مدريد حامل اللقب وبطل اوروبا لم يستفد من تعادل برشلونة الاخير واهدر نقطتين أمام بلباو في مباراة طرد فيها قلب دفاعه سيرخيو راموس.

واستعد الفريق الملكي لهذه المباراة بفوز معنوي على بوروسيا دورتموند الالماني 3-2، بعد ان ضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري الابطال.

وأقر مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ان الاصابات ستجبره على تغييرات جوهرية في الدفاع بعد اصابة الفرنسي رافايل فاران.

وفي ظل ايقاف راموس وداني كارباخال ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو وخيسوس باييخو، يملك زيدان مدافعا وحيدا هو ناتشو ليبدأ به مباراة اشبيلية.

وبمقدور فالنسيا السبت تقليص الفارق الى نقطتين مع برشلونة، عندما يستقبل سلتا فيغو، بعد اسبوع من خسارته الاولى في الدوري.

ويلعب خيتافي مع ايبار، وديبورتيفو لاكورونيا مع ليغانيس.

إنجلترا

يتحين تشلسي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة الفرصة لتقليص الهوة مع المتصدرين عندما يحل ضيفا اليوم على وست هام بحثا عن فوز جديد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتصدر مان سيتي بإشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا الترتيب برصيد 43 نقطة.

كما يأمل توتنهام الخامس وله 25 نقطة في استعادة نتائجه القوية حين يستضيف ستوك سيتي الثالث عشر.

وفي المباريات الاخرى، يلعب ايضا هادرسفيلد مع برايتون، وبيرنلي مع واتفورد، وكريستال بالاس مع بورنموث، ونيوكاسل مع ليستر سيتي.

فرنسا

يسعى باريس سان جرمان للنهوض من كبوته محليا واوروبيا عندما يستضيف ليل على ملعب بارك دي برانس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا.

ويتصدر سان جرمان الدوري المحلي بفارق مريح بلغ 9 نقاط عن ثلاثة فرق هي ليون وموناكو ومرسيليا.

وبعد ان كان فريقا لا يقهر محليا وقاريا حتى الماضي القريب، مني فريق العاصمة الفرنسية بأول خسارة له محليا الاسبوع الماضي امام ستراسبورغ المتواضع 1-2، قبل ان يسقط مجددا بشكل مدو امام بايرن ميونيخ 1-3 في دوري ابطال اوروبا لترسم هذه الخسارة، مجددا علامة استفهام حول قدرة الفريق على احراز الكأس ذات الاذنين الكبيرتين.

وسيغيب عن سان جرمان قطب الدفاع وقائده ثياغو سيلفا لاصابته خلال المباراة ضد بايرن ميونيخ.

ويعوّل سان جرمان على مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا الذي غاب عن مباراة ستراسبورغ الاخيرة في الدوري.

اما ليل فاستعاد توازنه بعد رحيل مدربه الارجنتيني مارسيلو بييلسا وحقق الفوز في مباراتين من اصل 3 لكنه سيخوض امتحانا قاسيا امام سان جرمان.

ويأمل موناكو نسيان عروضه المخيبة في دوري الابطال هذا الموسم والتركيز على احتلال مركز يعيده الى المسابقة القارية الام الموسم المقبل عندما يستضيف تروا.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي بوردو مع ستراسبورغ، تولوز مع كاين، متز مع رين، انجيه مع مونبلييه، غانغان مع ديغون، ونانت مع نيس.