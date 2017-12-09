مع انتهاء منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي أول من امس، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن الفرق الـ 16 المصنفة في قرعة دور الـ 32 المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل.

وجاء على رأس هذا التصنيف فرق ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وأتلانتا الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني وسبورتنغ براغا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني ولاتسيو الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي وفيكتوريا بلزن التشيكي وسالزبورغ النمساوي وفياريال الإسباني وزينيت الروسي، باعتبارها أوائل المجموعات في الدور الماضي. وينضم إلى هذه المجموعة أفضل أربع فرق من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهي: سيسكا موسكو الروسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي. وبالنسبة للفرق الأخرى غير المصنفة والتي ستشارك في القرعة أيضا ستكون الفرق صاحبة المركز الثاني في دور المجموعات وهي: أيك أثينا اليوناني واستانا الكازاخي وريد ستار الصربي وستيوا بوخارست الروماني وكوبنهاغن الدنماركي ولودغوريتس البلغاري وليون الفرنسي ومرسيليا ونيس الفرنسيان وإوسترسوند السويدي وبارتيزان الصربي.

وينضم إلى هذه الفئة الفرق الأربعة الأسوأ من أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي: سيلتك الاسكتلندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونابولي الإيطالي وسبارتك موسكو الروسي.

وتقام مراسم هذه القرعة يوم الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، التي يتخذها اليويفا مقرا له.