اختير فليب لام، القائد السابق للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، امس قائدا فخريا لألمانيا لينضم إلى مجموعة من نخبة اللاعبين الذين سبقوه إلى هذا الشرف مثل فرانز بيكينباور واوفه زيلر ويورغن كلينسمان.

وجاء اختيار اللاعب السابق (34 عاما)، الذي كان قائدا لمنتخب ألمانيا عندما فاز بمونديال 2014، لنيل هذا الشرف من خلال ممثلي الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويعتبر لام القائد الفخري السادس للمنتخب الألماني بعد فريتز والتر واوفه زيلر وفرانز بيكنباور ولوثار ماتيوس ويورغن كلينسمان.

وخلال مسيرته خاض لام 133 مباراة بقميص المنتخب الألماني، وكان آخرها نهائي كأس العالم بالبرازيل، عندما فازت ألمانيا 1-0 على الأرجنتين.