أوقف نجم منتخب البيرو في كرة القدم باولو غيريرو لمدة عام، وبالتالي عن مونديال 2018، من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي امس، وذلك بعد إيقافه مؤقتا في نوفمبر الماضي بسبب «نتيجة غير طبيعية» لفحص منشطات.

وكان اتحاد البيرو أعلن في 3 نوفمبر الماضي إيقاف غيريرو (33 عاما) لمدة 30 يوما اثر فحص منشطات أجري له في أعقاب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2018، ضد الأرجنتين (0-0) في الخامس من اكتوبر. ويعد غيريرو، لاعب بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي سابقا، ابرز نجوم البيرو العائدة الى المونديال بعد غياب منذ 1982، والتي وقعت في مجموعة تضم فرنسا واستراليا والدنمارك.