يرصد ممثلا العرب في كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها أبوظبي، الجزيرة بطل الإمارات والوداد البيضاوي بطل المغرب ودوري ابطال افريقيا الدور نصف النهائي اليوم، عندما يلاقيان اوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) على التوالي ضمن ربع النهائي.

واستهل الجزيرة الذي يشارك في البطولة ممثلا للبلد المضيف وللمرة الاولى في تاريخه، مشواره بفوز على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا 1-0 الاربعاء الماضي، فيما يبدأ الوداد البيضاوي مشواره اليوم في أول مشاركة له أيضا في البطولة العالمية.

في المباراة الاولى على ستاد مدينة زايد الرياضية في ابوظبي، يسعى الجزيرة الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة اوراوا ريد دايموندز ويصبح اول فريق إماراتي يتخطى الدور ربع النهائي، وتحقيق حلمه بمواجهة ريال مدريد حامل اللقب وبطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

وإذا كان الجزيرة يحلم بمواجهة ريال مدريد ونجمه البرتغالــي كــريستيانو رونالدو المتوج الخميس بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في تاريخه، في دور الاربعة، فإن الوداد البيضاوي يمني النفس بملاقاة النادي الملكي في المباراة النهائية في سعيه لتكرار إنجاز مواطنه الرجاء البيضاوي الذي بلغها عام 2013 على ارضه قبل ان يخسر امام بايرن ميونيخ الالماني 0-2.