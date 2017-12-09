يخوض يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة اختبارا جديا ثانيا على التوالي في سعيه الى تمديد هيمنته على الدوري الايطالي لكرة القدم عندما يستضيف انتر ميلان اليوم في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.

وبعد إلحاقه الخسارة الاولى بنابولي محليا هذا الموسم السبت الماضي عندما هزمه بملعبه «سان باولو» بهدف وحيد لمهاجمه الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين، يطمح يوفنتوس الى فعل الامر ذاته على ملعبه «يوفنتوس ارينا» في تورينو مع انتر ميلان الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن في الكالتشيو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين خلف انتر ميلان، ونقطة واحدة خلف نابولي، وتنتظر فريق «السيدة العجوز» قمة ثالثة هذا الشهر امام ضيفه ووصيفه الموسم الماضي روما في المرحلة الثامنة عشرة في 23 الجاري.

وتعتبر مواجهة يوفنتوس وانتر ميلان من اهم مباريات الكلاسيكو في ايطاليا ويطلق عليها «ديربي ايطاليا»، وهي جاءت في توقيت مناسب بالنسبة لكلا الفريقين المرشحين للتتويج باللقب، خصوصا انتر ميلان الذي سيخوضها هذه المرة وهو في الصدارة بخلاف المواسم الأخيرة، حيث كان الفارق كبيرا بينه وبين فريق السيدة العجوز.

ويحقق انتر ميلان نتائج جيدة بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي خلافا للموسم الكارثي (2016-2017) الذي انهاه في المركز السابع بعدما تناوب 3 مدربين على ادارته الفنية، وهو يتطلع هذا الموسم للعودة الى قمة الكرة الايطالية وإنهاء سيطرة فريق السيدة العجوز.

وفي المقابل، لا تخلو صفوف يوفنتوس من النجوم القادرين على مواصلة الصحوة والانتصارات لاستعادة الصدارة في مقدمتها هيغواين ومواطنه باولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا والبوسني ميراليم بيانيتش والاكوادوري خوان كوادرادو.

ويلعب ايضا كالياري الثالث عشر مع سمبدوريا السادس.

ألمانيا

يخوض المتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، رحلة حذرة لمواجهة اينتراخت فرانكفورت ثامن الترتيب في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني.

ويتصدر بايرن الترتيب مع 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي يستقبل ماينتس الرابع عشر.

ووجه بايرن رسالة قوية لمنافسيه المحليين والأوروبيين منتصف الاسبوع، بأداء لافت للاعبي المدرب يوب هاينكس الذي حل بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي المقال من منصبه لسوء النتائج.

وخلافا لبايرن المتجدد، يبدو وصيفه لايبزيغ في وضع لا يحسد عليه، فبعد خسارته القاسية ضد هوفنهايم 0-4 في الدوري الاسبوع الماضي، ودع دوري ابطال اوروبا بخسارة على ارضه ضد بشيكتاس التركي 1-2، ليتابع مشوراه في الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وتبرز ايضا مواجهة شالكه الثالث (25) مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع (24).

وبعد خروجه من الباب الضيق في دوري الأبطال، حيث لم يحقق اي فوز في 6 مباريات، يستقبل بوروسيا دورتموند السادس فيردر بريمن وصيف القاع.

وفي باقي المباريات، يلعب هامبورغ مع فولفسبورغ، الأحد كولن مع فرايبورغ، هانوفر مع هوفنهايم واوغسبورغ مع هرتا برلين.