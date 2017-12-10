أعرب الويلزي راين غيغز نجم مان يونايتد السابق عن اهتمامه بأن يصبح المدرب المقبل لمنتخب بلاده خلفا لكريس كولمان.

وخاض غيغز 64 مباراة مع منتخب ويلز سجل فيها 12 هدفا بين 1991 و2007، مؤكدا أنه مهتم بخلافة كولمان في منصبه.

وقال غيغز لشبكة سكاي سبورت «بالطبع أنا مهتم (بتدريب المنتخب)».

وتابع «لعبت مع منتخب ويلز ومع مان يونايتد وسبق ان قلت إنني أريد العودة الى التدريب. من الواضح أنه احد اهم المناصب». وأضاف النجم الدولي السابق «لم أتحدث مع أحد في الوقت الراهن، لكن بالتأكيد سأكون مهتما».

وأشرف غيغز (44 عاما) على تدريب مان يونايتد مؤقتا لأربع مباريات في 2014 بعد إقالة ديفيد مويز، ثم عمل مساعدا للمدرب الهولندي لويس فان غال لمدة عامين قبل ان يترك مانشستر في العام الماضي.

وعبر زميلا غيغز في منتخب ويلز أيضا جون هارتسون وكريك بيلامي عن اهتمامها بمنصب المدرب، ومن المحتمل أن يكون توني بوليس المقال من وست بروميتش البيون أواخر الشهر الماضي أحد المرشحين أيضا.