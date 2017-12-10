رفض الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي الرد على اسئلة حول مستقبل لاعبيه البلجيكي ادين هازارد والبرازيلي دافيد لويز المرتبطين بالانتقال الى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ويغيب لويز عن تشلسي لإصابة في ركبته، لكن كونتي نفى دائما تردي العلاقة مع لاعبه. وفضل كونتي عدم الرد لدى الحديث عن امكانية رحيل لويز خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة. وقال كونتي «هناك مباريات كثيرة قبل فترة الانتقالات. لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للحديث عن هذا الموضوع. الآن ليس مهما».

وحول هازارد الذي يقدره كثيرا الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قال كونتي «من المهم التركيز الآن. وعندما يكون الوقت مناسبا أجيب عن هذا السؤال».