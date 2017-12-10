أعلن نادي كروتوني الإيطالي لكرة القدم تعيين الحارس الدولي السابق والتر زينغا مدربا لفريقه خلفا لدافيدي نيكولا الذي استقال من منصبه.

وكان زينغا حارسا مميزا ودافع عن مرمى منتخب إيطاليا في 58 مباراة، كما كان الحارس الأساسي لإنتر ميلان لأكثر من 10 أعوام، لكنه لم يحقق نجاحا مماثلا في مسيرته التدريبية حتى الآن.

بدأ زينغا في مجال التدريب في الولايات المتحدة عام 1998، ثم تنقل بين العديد من الفرق عدد منها في الإمارات والسعودية. وفي ايطاليا أشرف على باليرمو وكاتانيا وسمبدوريا من دون أن يحق نجاحا.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الايطالي، ويتقدم بنقطتين فقط عن صاحب أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.