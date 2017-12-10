استعرض ريال مدريد حامل اللقب مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بكرته الذهبية الخامسة، وتخطى امتحان ضيفه إشبيلية بفوز ساحق 5-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل الريال الأهداف في الشوط الاول، حيث سجل رونالدو هدفين بما يوازي كامل اهدافه في الدوري قبل انطلاق المواجهة.

وهذه اول مرة يتلقى فيها اشبيلية 5 أهداف في شوط واحد في الدوري منذ اكتوبر 1987 ضد ريال سرقسطة (8-1 نتيجة المباراة).

كما انها اول مرة يفوز فيها ريال على اشبيلية 9 مرات على التوالي على ملعبه سانتياغو برنابيو، اذ يعود فوز اشبيلية الاخير الى 2008.

واستعد الفريق الملكي لهذه المباراة بفوز معنوي منتصف الاسبوع على بوروسيا دورتموند الالماني 3-2، بعد ان ضمن تأهله الى ثمن نهائي دوري الابطال.

وتشهد المرحلة مواجهة صعبة لبرشلونة المتصدر.

ويشد برشلونة المتصدر (36 نقطة) الرحال الى فياريال لمواجهة سادس الترتيب الذي خسر مباراتيه الأخيرتين، باحثا عن تعويض تعادليه الأخيرين، للحفاظ على الاقل على فارق النقاط الخمس التي تفصله عن فالنسيا.

ويعول البرسا على أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي متصدر ترتيب الهدافين بـ13 هدفا في مهمة اسقاط فياريال الملقب بـ «الغواصات الصفراء».

الا ان مهمة ميسي ورفاقه لن تكون سهلة، اذ يتسلح فياريال بهدافه سيدريك باكامبو الوصيف على قائمة الهدافين بـ 9 أهداف لتصحيح مسار الفريق.

وأنهى برشلونة منتصف الاسبوع دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا من دون خسارة، بفوزه على سبورتينغ البرتغالي 2-0، ليتأهل في صدارة مجموعته التي ضمت يوفنتوس الايطالي. وصحيح ان برشلونة لم يسجل سوى 9 اهداف في 6 مباريات في دوري الابطال، الا انه يملك اقوى دفاع، فلم تهتز شباكه سوى مرة يتيمة خلال فوزه على اولمبياكوس اليوناني 3-1 في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة. أما اتلتيكو مدريد الثالث بفارق 6 عن برشلونة، وهما الوحيدان لم يخسرا بعد، فيحل على ريال بيتيس الحادي عشر، بعد خروجه المخيب من دوري ابطال اوروبا وانتقاله الى مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا لغ». ويلعب ايضا خيتافي مع ايبار.

وفاز ديبورتيفو الافيس على ضيفه لاس بالماس 2-0 أمس.

إيطاليا

يسعى نابولي الى استعادة التوازن عندما يستضيف فيورنتينا اليوم في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الايطالي.

ويتصدر انتر ميلان الترتيب بـ 37 نقطة بفارق نقطة أمام نابولي ونقطتين عن يوفنتوس.

ويسعى نابولي الى استعادة توازنه بعد خسارتين متتاليتين امام يوفنتوس 0-1 وفيينورد الهولندي 1-2 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وذلك عندما يستضيف فيورنتينا السابع.

ويحل روما الرابع ضيفا ثقيلا على كييفو الثاني عشر والجريح بعد الخماسية النظيفة التي اهتزت بها شباكه في المرحلة الماضية امام انتر ميلان.

ويلتقي ايضا اودينيزي الرابع عشر مع بينيفينتو الاخير، وسبال الثامن عشر مع فيرونا التاسع عشر قبل الاخير، وساسوولو السابع عشر مع كروتوني السادس عشر، وميلان الثامن مع بولونيا التاسع.

ألمانيا

مني شتوتغارت بالخسارة الثانية على التوالي اثر سقوطه في عقره داره امام باير ليفركوزن 0-2 امس في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني.

ورفع ليفركوزن رصيده الى 24 نقطة وانتقل من المركز التاسع الى الرابع، متقدما بفارق الاهداف على بوروسيا مونشنغلادباخ، في حين وقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحسم بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، لقب دور الذهاب بعد عودته فائزا من ارض اينتراخت فرانكفورت 1-0، وتعادل لايبزيغ الثاني مع ضيفه ماينتس 2-2، فيما استمرت متاعب بوروسيا دورتموند وخسر امام فيردر بريمن 1-2.

فرنسا

ألحــق ستراسبورغ خسارة قاسية بمضيفه بوردو بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا اول من امس.

وكان ستراسبورغ الحق بباريس سان جرمان اول خسارة الاسبوع الماضي بفوزه عليه 2-1.

وعاد فريق باريس سان جيرمان لطريق الانتصارات بتغلبه على ليل 3 ـ 1 خلال المباراة التي جمعتهما .

وسجل أهداف سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة 28 وخافيير باستوري في الدقيقة 49 وكيليان مبابي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل أنور الغزي هدف حفظ ماء الوجه لليل في الدقيقة 86.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 44 نقطة ليعزز صدارته للدوري، فيما توقف رصيد ليل عند 18 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف خلف تروا.

ويحل ليون ضيفا على اميان الذي يحتل مركزا وسطا في الترتيب. ويلعب أيضا نانت مع نيس، مرسيليا مع سانت إيتيان.