سجل فيكتور أولاديبو نجم انديانا بيسرز 33 نقطة ليحرم كليفلاند كافالييرز من تحقيق فوزه الرابع عشر على التوالي وتحقيق رقم قياسي خاص به في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



على ملعبه، تغلب انديانا على كليفلاند 106-102 ليضع حدا لسلسلة من 13 فوزا متتاليا لضيفه الذي لم يخسر منذ 9 نوفمبر الماضي.



ونجح اولاديبو بتسجيل رمية ثلاثية في الدقيقة الأخيرة، وأضاف 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الخامس عشر لانديانا في 26 مباراة ويحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية، التي يأتي فيها كليفلاند ثالثا برصيد 18 فوزا و8 هزائم.



وسجل نجم كليفلاند ليبرون جيمس 29 نقطة، وكان قريبا من التريبل دبل بتحقيقه أيضا 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف زميلاه كيفن لوف 20 نقطة مع 7 متابعات و3 تمريرات حاسمة، وجاي. آر. سميث 15 نقطة مع 5 متابعات، فيما اكتفى دواين وايد بتسجيل 9 نقاط في أكثر من 25 دقيقة شارك فيها.



وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزه السادس على التوالي وجاء على ديترويت بيستونز 102-98 رافعا رصيده الى 21 فوزا في 27 مباراة في المركز الثاني للمنطقة الغربية، وملحقا بمنافسه خسارته الحادية عشرة في 25 مباراة في المركز السابع للمنطقة الشرقية.

ولقي بوسطن سلتيكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية خسارته الخامسة في 27 مباراة وكانت أمام سان انتونيو سبيرز 102-105 الذي حقق بدوره فوزه الثامن عشر في 26 مباراة في المركز الثالث للمنطقة الغربية.

وعزز تورونتو رابتورز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بفوزه على ممفيس غريزليز 116-107 رافعا رصيده الى 16 فوزا في 23 مباراة.



وفي باقي المباريات، فاز ميلووكي باكس باكس على دالاس مافريكس 109-102، وساكرامنتو كينغز على نيو أورليانز بيليكانز 116-109 بعد التمديد، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 119-111 بعد التمديد، ودنفر ناغتس على أورلاندو ماجيك 103-89.