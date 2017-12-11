أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أمس إقالة مدربه الهولندي بيتر بوس والاستعانة بالنمساوي بيتر شتويغر للإشراف على الفريق الذي يعاني الأمرين هذا الموسم، وذلك على لسان مديره التنفيذي هانتس-يواكيم فاتسكه.

وتأتي اقالة بوس بعد الهزيمة التي مني بها دورتموند على ارضه ضد فيردر بريمن القابع في المركز السابع عشر قبل الأخير.

أما بالنسبة لشتويغر، فسيتسلم الإشراف على دورتموند حتى نهاية الموسم، بعدما أقيل بدوره من منصبه في كولن قبل أسبوع، وذلك على خلفية تواجد الأخير في ذيل ترتيب الدوري الألماني برصيد 3 نقاط فقط.

ويمر دورتموند بفترة صعبة للغاية، إذ لم يذق طعم الفوز في الدوري المحلي منذ 30 سبتمبر الماضي، ثم فشل بعدها في تحقيق الفوز في أي من مبارياته الـ 12 التالية في الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي ودعها من دور المجموعات دون أي انتصار (4 هزائم وتعادلان).