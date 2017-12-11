شهدت إحدى مباريات الدوري الإسباني للهواة حادثة قلما تحصل في ملاعب كرة القدم، عندما تحول أحد ملتقطي الكرات إلى مسعف يتدخل لمساعدة لاعب واجه مشاكل صحية أثناء اللقاء.

صحيفة «إلباييس الاسبانية» ذكرت في موقعها على الأنترنت أن مويزس أغيلار ألكادي ملتقط كرات يبلغ من العمر 12 عاما تحول منذ الأحد الماضي إلى بطل في إسبانيا، بعد أن قدم إسعافات أولية للاعب عانى من صعوبة في التنفس خلال مباراة جمعت بين لابالما بضيفه يوبي فيزو.

الطفل ألكادي تدخل بحنكة كبيرة لإسعاف أليخندرو بينيدا لاعب لابالما الذي تعرض لكرة قوية في البطن تسببت له في مشاكل تنفسية، وقام بوضع جسده تحت ظهر اللاعب ورفعه بعض الشيء بهدف مساعدته في التقاط أنفاسه.