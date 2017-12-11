توج النادي الكندي تورونتو اف سي بلقب دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين «ام ال اس» للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في النهائي على سياتل ساوندرز 2-0 على ملعب «بي ام او فيلد» في تورونتو.

ويدين تورونتو الذي وصل إلى مباراة اللقب بعد فوزه في نصف نهائي ونهائي المنطقة الشرقية على نيويورك ريد بولز وكولومبوس كرو على التوالي بتتويجه التاريخي الى جوزي التيدور ولاعب برشلونة الإسباني السابق فيكتور فاسكيز اللذين سجلا الهدفين في الدقيقة 67 و4+90.

وثأر تورونتو بأفضل طريقة من ساوندرز الذي توج باللقب الموسم الماضي على حساب الفريق الكندي بالفوز عليه في النهائي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأصبح تورونتو أول فريق كندي يحرز لقب «ام ال اس»، حيث توج موسمه الاستثنائي الذي أحرز خلاله لقبي الدوري الكندي ودرع المشجعين المخصصة لصاحب أفضل سجل خلال الموسم المنتظم من دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين.