واصل هيوستن روكتس تألقه هذا الموسم بقيادة جيمس هاردن بتحقيقه فوزه التاسع على التوالي، وجاء على حساب مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 124-117 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين هيوستن بتعزيزه صدارته للمنطقة الغربية وسجله كأفضل فريق في الدوري حاليا (20 فوزا مقابل 4 هزائم فقط)، الى هاردن الذي سجل 48 نقطة مع 8 متابعات، بينما مني بورتلاند بهزيمته الـ12 في 25 مباراة.

وعلى ملعب «كويكن لونز ارينا»، احتاج كليفلاند كافالييرز وصيف البطل الى يوم واحد فقط لاستعادة توازنه وتعويض الهزيمة التي مني بها أمام انديانا بيسرز (102-106)، وذلك من خلال الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 105-98 بفضل تألق نجمه ليبرون جيمس.

وسجل «الملك» جيمس 30 نقطة مع 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، محققا الـ«تريبل دبل» الـ58 في مسيرته.