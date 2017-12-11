تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة نيون السويسرية التي تشهد سحب قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ العد العكسي لحبس الأنفاس في موعد القرعة خاصة أنها سترسم ملامح انتهاء مسيرة بعض الأندية الكبرى، في ظل المفاجآت التي ظهرت خلال دور المجموعات.

ومن المتوقع أن تشهد القرعة مواجهات نارية بعد وقوع أندية كبيرة مثل ريال مدريد ويوفنتوس والبايرن وتشلسي في المستوى الثاني، ما يعني مواجهتها لفرق لا تقل عنها قوة مثل برشلونة وسان جرمان ومان سيتي وغيرها.

وأفرز دور المجموعات عن خروج مبكر لفرق من حجم أتلتيكو مدريد وصيف المسابقة مرتين في آخر 4 سنوات وحسم موضوع غياب أسماء بارزة مثل موناكو الفرنسي وبورسيا دورتموند عن الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يشير إلى أن عشاق المستديرة يجب أن يتسمروا أمام الشاشات عند موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباريات ذهاب دور الـ 16 في 13 و14 فبراير المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب في 6 و7 مارس 2018.

16 فريقا أصبحوا من ضمن الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي، في الوقت الذي حضرت به العديد من الفرق الكبرى بالرغم من التخبطات التي صاحبت مسيرتها بداية الموسم.

وينص نظام قرعة دوري الأبطال على التقاء أبطال المجموعات بأصحاب المركز الثاني بشرط عدم اصطدام فريقين من ذات البلد أو بطل ووصيف المجموعة ذاتها في ثمن النهائي.

المستوى الأول: مان يونايتد - سان جرمان - روما - برشلونة - ليفربول - مان سيتي - بشيكتاش - توتنهام.

المستوى الثاني: بازل - بايرن ميونيخ - تشلسي - يوفنتوس - إشبيلية - شاختار - بورتو - ريال مدريد.

قرعة يوروبا ليغ اليوم

وتسحب اليوم أيضا قرعة يوروبا ليغ التي تشهد مشاركة فرق لها تاريخ كبير مثل أرسنال وميلان وأتلتيكو مدريد.