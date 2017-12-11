عزز مان سيتي آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه وجاره مان يونايتد 2-1 على ملعب «أولد ترافورد»، في ختام الجولة السادسة عشرة.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 43 عبر دافيد سيلفا، قبل أن يعادل يونايتد النتيجة في في الدقيقة 47 عن طريق ماركوس راشفورد، وأعاد نيكولاس أوتامندي التقدم لسيتي بهدف في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد سيتي بهذه النتيجة إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن يونايتد الذي تلقى أول خسارة له على ملعبه بعد 40 مباراة بكل المسابقات. أنقذ المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو فريقه ارسنال من هزيمة جديدة، وأدرك له التعادل 1-1 في الوقت القاتل من مباراته مع مضيفه ساوثمبتون امس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بدوره، فرط ليفربول في تقدمه بهدف رائع للمصري محمد صلاح وتعادل 1-1 مع إيفرتون. واستقبل صلاح الكرة ناحية اليمين وتوغل داخل المنطقة بقوة وأطلق تسديدة في مرمى إيفرتون ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وهذا الهدف 13 لصلاح في الدوري لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وتسابق لاعبو الريدز في إهدار الفرص السهلة وسط سيطرة تامة على الكرة حتى ارتكب المدافع لوفرين خطأ ساذجا ودفع دومينيك كلافرت داخل المنطقة دون داع لتحتسب ركلة جزاء. ونفذ وين روني ركلة الجزاء ليدرك التعادل في الدقيقة 77. وأخفق ليفربول بذلك في التقدم إلى المركز الثالث وبقي رابعا برصيد 30 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر وله 19 نقطة.

إيطاليا

فشل فريق نابولي في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيورنتينا في المرحلة السادسة عشرة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل روما مع كييفو فيرونا سلبيا، وهيلاس فيرونا مع سبال 2-2 وفوز أودينيزي على بينفينتو 2-0.

وفشل فريقا نابولي وفيورنتينا في استغلال كل الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف إنتر المتصدر وبفارق نقطة امام يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع.

وهذا التعادل هو الثالث لنابولي هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لفيورنتينا مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مثلها. وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على مباراة فريق كييفو مع ضيفه روما.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مقابل 21 نقطة لكييفو في المركز العاشر. وتعادل روما للمرة الثانية هذا الموسم مقابل 11 انتصارا وهزيمتين بينما تعادل كييفو للمرة السادسة مقابل خمسة انتصارات وخمس هزائم.ورفع ارسنال رصيده الى 29 نقطة في المركز الخامس، فيما اصبح رصيد ساوثمبتون 18 نقطة في منتصف الترتيب. وفاز ليستر سيتي على نيوكاسل 3-2، ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

إسبانيا

استعاد اتلتيكو مدريد المركز الثالث من جاره ريال مدريد حامل اللقب بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 1-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويعود الفضل في فوز اتلتيكو مدريد الى لاعب وسطه الدولي ساوول نيغويز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 29.وهو الفوز التاسع للأتليتي هذا الموسم مقابل 6 تعادلات ودون خسارة فرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام جاره ريال مدريد الذي كان فاز على اشبيلية بخماسية نظيفة السبت، وبفارق 3 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي تنتظره مواجهة صعبة لاحقا امام مضيفه فياريال. وحقق فالنسيا الوصيف فوزا صعبا على سلتا فيغو 2-1، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاسباني. ورفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر. وفاز ديبورتيفو لاكورونيا السادس عشر على ليغانيس الثامن 1-0. وفاز ملقة على حساب ريال سوسييداد 2-0. ويلعب اليوم إسبانيول مع جيرونا.

ألمانيا

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة بين مونشنغلادباخ وشالكه في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني. وعلى ملعب «بوروسيا بارك» وأمام 54 ألف متفرج، افتتح بوروسيا مونشنغلادباخ التسجيل عبر كريستوف كرامر (24)، لكن شالكه عادل بكرة مرتدة عن طريق الخطأ من المدافع الدنماركي يانيك فسترغارد (62).

فرنسا

قلب موناكو الوصيف تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه تروا السابع عشر 3-2 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي. ورفع موناكو رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن سان جرمان المتصدر. وتعادل انجيه وصيف القاع مع ضيفه مونبلييه السابع 1-1. وسقط ديغون الثاني عشر على أرض غانغان التاسع 4-0. وحصد ميتز الأخير نقطته الأولى بعد 3 خسائر متتالية، بتعادله مع ضيفه رين السادس 1-1.