أكد مدرب أرسنال ارسين فينغر أن مواطنه المهاجم اوليفيه جيرو ليس للبيع ولن يترك الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وذلك رغم اكتفاء اللاعب الدولي بلعب دور «البديل السوبر».

ولم يلعب جيرو أي مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم أساسيا في تشكيلة «المدفعجية»، لكنه أكد قيمته في فريق فينغر مرة أخرى عندما دخل الأحد من مقاعد البدلاء وسجل هدف التعادل في أواخر اللقاء ضد ساوثمبتون.

وكان هدف الأحد الرابع للمهاجم الفرنسي في 13 مشاركة له هذا الموسم من مقاعد البدلاء.

ولا يبدو أن فينغر يكترث لمسألة مشاركة مواطنه من مقاعد البدلاء وعدم تواجده أساسيا في التشكيلة، إذ تساءل بعد لقاء الأحد «لماذا سنخسر لاعبا مهما؟ الأمر منوط بنا»، مؤكدا «نعم، سيلعب أساسيا. الموضوع هو نفسه على الدوام، عندما تملك هذا الكم من اللاعبين الجيدين فبعضهم لن يلعب».

وتابع «السؤال الذي يطرح دائما: لماذا لا يحصل لاعب بهذه الجودة على فرصة اللعب أساسيا؟ لأنه إذا أشركته فهذا الأمر يعني أن لاعبا جيدا آخر لن يلعب. الأمر بهذه البساطة. سيلعب أساسيا لأننا سنخوض مباراة كل ثلاثة ايام (في فترة الأعياد). إنه قوي جدا من الناحية الذهنية، ويجب أن نكون ممتنين للاعب يدخل الى الملعب عندما نكون بحاجة اليه. إنه إنجاز لافت (لجيرو)».