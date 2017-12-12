يأمل تشلسي بطل الموسم الماضي والذي يحتل المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن مان سيتي استعادة نغمة الفوز عندما يحل ضيفا على هادرسفيلد في المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكان البلوز مني بخسارته الرابعة هذا الموسم بسقوطه امام وست هام 0-1 السبت الماضي ما جعل مهمة الدفاع عن اللقب صعبة للغاية.

وقال قائد الفريق غاري كاهيل «الخسارة امام وست هام كانت مؤسفة للغاية. لم نكن في يومنا ولم ندخل اجواء المباراة اطلاقا. يتعين علينا ان نتضامن بين بعضنا البعض لاسيما بان مباريات عدة تنتظرنا في الأسابيع المقبلة».

يلتقي بيرنلي مع ستوك سيتي، وكريستال بالاس مع واتفورد، ونيوكاسل مع ايفرتون، وتوتنهام هوتسبر مع برايتون.

إسبانيا

عاد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه فياريال 2-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

على ملعب «لا سيراميكا» انتظر البلوغرانا الشوط الثاني وتحديدا النقص العديد في صفوف مضيفه الملقب بالغواصات عقب طرد مهاجمه دانيال رابا لحسم نتيجة المباراة بهدفين لنجميه الاوروغوياني لويس سواريز (72) وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي (83).

وهو الفوز الثاني عشر لبرشلونة هذا الموسم والأول بعد تعادلين مخيبين امام فالنسيا وسلتا فيغو والسادس له خارج القواعد، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 39 نقطة معيدا الفارق الى 5 نقاط بينه وبين فالنسيا، وإلى 6 نقاط بينه وبينه اتلتيكو مدريد، وإلى 8 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد.

ألمانيا

تشتد المنافسة على المراكز الثلاثة الاخرى المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بين 9 فرق في البوندسليغا يصل الفارق بينها 5 نقاط، في مقدمتها لايبزيغ الثاني برصيد 27 نقطة وآخرها هانوفر العاشر برصيد 22 نقطة.

وتراجعت نتائج لايبزيغ مؤخرا ولم يكسب سوى 5 نقاط في مبارياته الاربع الاخيرة، فاتسع الفارق من نقطة الى 8 نقاط بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ.

ويعتبر بوروسيا دورتموند الخاسر الأكبر في الآونة الاخيرة، فبعدما تصدر الترتيب بفارق 8 نقاط عن بايرن الى حدود مطلع الشهر الماضي، انهار الفريق كليا ووجد نفسه حاليا في المركز الثامن بفارق 13 نقطة عن البافاري.

ولم يذق دورتموند طعم الفوز في الدوري المحلي منذ 30 سبتمبر الماضي حين تغلب على اوغسبورغ 2-1، ثم فشل بعدها في تحقيق الفوز في أي من مبارياته الـ12 التالية في الدوري ومسابقة دوري ابطال اوروبا التي ودعها ومنذ فوزه الأخير على حساب اوغسبورغ، مني دورتموند بسبع هزائم مقابل اربعة تعادلات.

ويخوض دورتموند اختباره الأول مع مدربه الجديد اليوم ضد ماينتس خارج ملعبه.