يتطلع غريميو البرازيلي بطل ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف الى النهائي الاول في تاريخهما في كأس العالم للأندية لكرة القدم عندما يلتقيان اليوم في العين في نصف نهائي نسخة 2017 التي تستضيفها الامارات حتى 16 ديسمبر.

ويلعب اليوم ايضا الوداد البيضاوي المغربي بطل افريقيا مع اواروا ريد الياباني بطل آسيا على المركز الخامس الذي سيكون افضل تعويض لهما بعد خسارتيهما في ربع النهائي امام بوتشاكا والجزيرة الاماراتي بنتيجة واحدة 0-1.

وسيكون غريميو الذي صعد الى نصف النهائي مباشرة بعدما توج بطلا لكأس ليبرتادوريس (دوري ابطال اميركا الجنوبية) على حساب لانوس الارجنتيني مرشحا لتخطي باتشوكا وخوض النهائي في مواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي تجمع غدا الاربعاء ريال مدريد بطل اوروبا وحامل اللقب مع الجزيرة.

ويقود غريميو المدرب المعروف غاوتشو الذي يعد رمزا في الفريق المنتمي لمدينة بورتو اليغري، بعدما قاده لاعبا للفوز بلقب ليبرتادوريس عام 1983، ثم قائدا للجهاز الفني في 30 نوفمبر 2017، ليصبح اول برازيلي وثامن شخص في اميركا الجنوبية ينال هذا الشرف.

ويتقدم الأوراق الرابحة لوان فييرا الفائز مع منتخب بلاده بذهبية كرة القدم في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، والارجنتيني لوكاس باريوس، والمدافع الهداف والاس اوليفيرا صاحب ستة اهداف في كأس ليبرتادوريس، دون إغفال الدور المميز لحارس المرمى مارسيلو غروهي.

وبينما يشارك غريميو في البطولة للمرة الاولى، فان خبرة باتشوكا تعد اكبر، حيث يلعب للمرة الرابعة وهو يأمل ان يكون تواجده الثاني في نصف النهائي افضل من الاول في نسخة 2008، حيث خسر وقتها امام ليجيا دي كيتو بهدفين نظيفين.

ويرفع باتشوكا شعار التأهل إلى النهائي ليكون اول فريق من منطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) يحقق هذا الإنجاز.