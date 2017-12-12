أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم التي سحبت أمس في نيون السويسرية، عن مواجهتين من العيار الثقيل تجمعان عملاقي إسبانيا ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة بباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي على التوالي.

ولم يكن هناك مفر من حصول مواجهات نارية في الدور الثاني، لاسيما بعدما أنهت أندية مثل ريال مدريد، الفائز باللقب في الموسمين الأخيرين، وتشلسي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وصيف 2017، دور المجموعات في المركز الثاني.

وأسعف الحظ إلى حد ما مان سيتي ومان يونايتد وليفربول الإنجليزية، إذ أن التأهل الى ربع النهائي في متناولها تماما.

ووقع سيتي الذي يتربع على صدارة الدوري الممتاز بمواجهة بازل السويسري الذي يعود مجددا الى مانشستر بعد أن كان في الدور الأول بالمجموعة ذاتها مع يونايتد.

وستكون المباراة الأولى على الإطلاق بين سيتي وبازل في سويسرا، ويبدو فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مرشحا فوق العادة لتخطي منافسه في ظل الأداء المميز الذي يقدمه هذا الموسم إن كان محليا أو قاريا حيث أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته السابعة بفارق 3 نقاط عن شاختار دونيتسك الأوكراني.

أما بالنسبة لجاره يونايتد الذي شارك في المسابقة القارية الأم بعد تتويجه بطلا للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة الأولى في تاريخه، فسيتواجه مع اشبيلية الإسباني الذي خلفه «الشياطين الحمر» في رفع كأس «يوروبا ليغ»، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

من ناحيته، يلتقي ليفربول مع بورتو البرتغالي للمرة الرابعة، ويملك الفريق الإنجليزي الأفضلية كونه فاز في مباراتين وتعادل في الأخريين، فيما يلعب ممثل انجلترا الآخر توتنهام مع يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى.

ومن المؤكد أن المهمة الأصعب بالنسبة لممثلي انجلترا الخمسة، ستكون لتشلسي بطل الدوري الممتاز الذي يواجه برشلونة في اختبار صعب لرجال المدرب الإيطالي انتونيو كونتي.

أما بالنسبة للمواجهة التي يمكن اعتبارها الأقوى فستكون بين ريال مدريد ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وباريس سان جرمان الذي يضم في صفوفه حاليا نجم برشلونة السابق البرازيلي نيمار.

وسيكون بايرن ميونيخ أمام الاختبار الأسهل بين الكبار، كونه يواجه بشكتاش التركي الذي التقاه النادي البافاري خلال موسم 1997-1998 وفاز عليه ذهابا وإيابا في دور المجموعات بنتيجة واحدة 2-0.

وسيكون باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين شاختار دونيتسك وروما الايطالي الذي انتهى مشواره في الدور ثمن النهائي لنسخة 2010-2011 على يد الفريق الأوكراني بالخسارة أمامه 2-3 ذهابا و0-3 إيابا.