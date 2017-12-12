يعتقد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كانت قريبة من أن تكون «مثالية» بالنسبة لأندية بلاده، قبل إعلان مواجهة تشلسي وبرشلونة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهات متوازنة لأندية البريمييرليغ حيث يلعب مان يونايتد مع إشبيلية الإسباني، ووقع توتنهام أمام يوفنتوس الإيطالي، فيما يلتقي ليفربول نظيره بورتو البرتغالي، ومان سيتي مع بازل السويسري، بجانب مواجهة صعبة لتشلسي أمام برشلونة. وفي حديثه مع شبكة «بي تي سبورت» مباشرة عقب القرعة قال أوين: «كانت القرعة قريبة جدا من أن تكون مثالية للفرق الإنجليزية، حتى جاء برشلونة وأفسد ذلك في نهاية المطاف، كنت أتمنى بشكتاش، وكنت أقول إننا كنا ربما سنشهد تأهل الأندية الإنجليزية الخمسة لدور الثمانية».