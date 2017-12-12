أظهر الأسطورة التشيكية بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس، احترامه لفريق توتنهام ومدربه ماوريسيو بوكيتينو.

وقال نيدفيد في تصريحات لراديو «توتو ميركاتو ويب»: «من السابق لأوانه القول بأن مواجهة توتنهام كانت أفضل من مواجهة أي فريق إنجليزي آخر، لكننا نريد عبور هذا الدور، أنا أضع توتنهام على قدم المساواة مع الفرق الإنجليزية الأخرى». وأضاف: «توتنهام يملك إمكانيات هجومية كبيرة، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل معهم، لديهم هاري كين وهو رأس حربة قوي للغاية، ولكن ليس علينا التركيز على فرديات لاعب واحد، ولأن توتنهام لديه مدرب يركز على الجماعية». ووجه صاحب الكرة الذهبية سابقا رسالة لجماهير يوفنتوس: «أتفق مع أليغري، يجب أن تتحلى الجماهير بالإيجابية، لقد وصلنا مرتين لنهائي دوري الأبطال في ثلاث سنوات». واختتم: «هذا لا يحدث للجميع، لن نكون متشائمين، الفريق لم يستقبل أي هدف في خمس مباريات متتالية، وهذا ما كنا نبحث عنه، إصلاح الفريق والعودة كيوفنتوس الحقيقي، وهذا ما رأيناه عندما فزنا على نابولي في عقر داره».