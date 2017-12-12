أسفرت قرعة الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» التي سحبت أمس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات سهلة لأبرز المرشحين لنيل اللقب خصوصا ارسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوقعت القرعة ارسنال في مواجهة اوسترسوند السويدي، فيما يلتقي ميلان مع لودوغوريتس البلغاري، واتلتيكو مدريد مع كوبنهاغن الدنماركي.

يذكر أن بطل مسابقة الدوري الأوروبي يشارك تلقائيا في دوري الأبطال في الموسم التالي.

وهي المرة الأولى التي يواجه فيها ارسنال فريقا سويديا في المسابقات القارية منذ لقائه ايك سولنا موسم 1990-1991 في دور المجموعات لمسابقة أبطال أوروبا.

ولن يجد ارسنال أي صعوبة في تخطي عقبة اوسترسوند الذي تأسس في 31 أكتوبر 1996 أي بعد شهر من تسلم الفرنسي ارسين فينغر مهمة تدريب المدفعجية. ولا تختلف طموحات ميلان عن ارسنال حيث يجعل من مسابقة يوروبا ليغ هدفا للعودة إلى المسابقة القارية الأم خصوصا في ظل تباين نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل المركز السابع بفارق 16 نقطة خلف جاره إنتر ميلان المتصدر.

من جهته، يخوض اتلتيكو مدريد الساعي إلى تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي حل فيها وصيفا في 2014 و2016، اختبارا سهلا نسبيا أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي.

وخلفت القرعة بعض المواجهات الساخنة أبرزها بين نابولي الإيطالي بطل 1989 مع لايبزيغ الألماني وصيف بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند ثالث البوندسليغا مع اتالانتا الإيطالي، وليون الفرنسي الذي تقام المباراة النهائي للمسابقة على أرضه في 16 مايو المقبل، مع فياريال الإسباني. وتقام المباريات في 15 فبراير المقبل ذهابا، و22 منه ايابا. وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي في 23 فبراير المقبل، على أن تقام مبارياته في 8 مارس المقبل ذهابا، و15 منه إيابا.