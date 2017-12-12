فيما يلي أهم التصريحات التي تناولت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا:

٭ مدرب باريس سان جرمان الإسباني اوناي ايمري: «إنها مواجهة إقصائية جميلة جدا. أعتقد أننا نملك المستوى الذي يخولنا مواجهة ريال مدريد. إذا كنت تريد تحقيق شيء مهم في دوري الأبطال فعليك أن تواجه أفضل الفرق. من أجل الفوز على ريال مدريد، شخصيتنا، تنظيمنا التكتيكي وموهبتنا يشكلون عاملا مهما للغاية».

٭ لاعب وسط ريال مدريد السابق تشابي الونسو: «لا اعتقد أن أيا من باريس سان جرمان أو ريال مدريد سعيد، سنشهد مواجهات استعراضية. يجب أن نتوقع الكثير من الأهداف. أما بالنسبة للأندية الإنجليزية (الخمسة في الدور ثمن النهائي)، يبقى أن نعرف إذا كانت (القرعة) أسهل عليها بعد سنوات من النتائج التي كان بالإمكان أن تكون أفضل بالنسبة لهم».

٭ لاعب برشلونة السابق ومدير العلاقات المؤسساتية الحالي غييرمو امور قال: «نظرا الى الاحتمالات المتوافرة، كنا ندرك إمكانية مواجهة هذا الخصم. بايرن ميونيخ وتشلسي كانا أقوى فريقين، وأراد كل أبطال المجموعات تجنبهما.. إذا كنا نريد الوصول الى النهائي فيجب الفوز على الجميع».

٭ لاعب بايرن ميونيخ السابق ومديره الرياضي حاليا البوسني حسن صالح حميدزيتش: «ستكون المواجهة الأولى لنا معهم. نعلم أنهم أقوياء جدا لأنهم كانوا في نفس مجموعة لايبزيغ (الألماني) بدور المجموعات. ستكون المهمة صعبة لكن القرعة تناسبنا».