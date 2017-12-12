يرى أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قد سارت بشكل جيد بالنسبة لفريقه ولكن في الوقت نفسه حذر من الاستهانة بفريق شاختار دونيتسك الأوكراني منافس «الذئاب» في ذلك الدور.

وقال توتي في تصريحات لـ «سبورت مدياسيت»: «أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام، لكن في الوقت نفسه نحن لا نقلل منهم، لأنهم أقوياء من الناحية الفنية والجسدية ويلعبون بشكل جيد على أرضهم، ستكون مواجهة مفتوحة».

وأضاف: «الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث بين الآن وحتى شهر فبراير، سنفكر في الدوري ثم نفكر بعد ذلك في محاولة التأهل لربع نهائي الأبطال، الدوري الآن هو الهدف الرئيسي بالنسبة لنا».