تعتبر مواجهة برشلونة وتشلسي السادسة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية. وهي ثاني أكثر مواجهة بعد مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بـ8 مواجهات. ورغم نجاح برشلونة في تجاوز ست من آخر سبع مباريات إقصائية لعبها أمام الفرق الإنجليزية إلا أن مباراة تشلسي هي الأسوأ دائما لليونيل ميسي.

لعب ميسي8 مباريات أمام تشلسي لم ينجح خلالها في تسجيل أي هدف رغم تسديده 29 تسديدة على مرمى البلوز.

وأضاع ميسي ركلة جزاء أمام تشلسي في إياب نصف نهائي عام 2012 كانت كفيلة بصعود الفريق الكتالوني للنهائي للمرة الثانية على التوالي وقتها.

بعد رحيل بيتر تشيك، سيكون ميسي أمام تحد جديد بمواجهة الإسباني تيبوا كورتوا الذي سجل في شباكه مسبقا عندما كان في أتلتيكو مدريد.