شهدت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وقوع نادي ريال مدريد الإسباني في مواجهة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، في مواجهة من المتوقع أن تكون نارية بين الفريقين.

وبالعودة للتاريخ وبالتحديد عام 1993 يمتلك العملاق الباريسي ذكرى جيدة أمام النادي الملكي حينما تفوق عليه في منافسات كأس أوروبا.

والتقى الفريقان في «حديقة الأمراء» بربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوز الريال 3-1 ذهابا في «سانتياغو بيرنابيو».

ورفض زملاء جورج ويا آنذاك الهزيمة وقلبوا الطاولة بـ 4-1 في سيناريو دراماتيكي لـ «الملوك»، فبعد تسجيل زامورانو هدفا في الدقيقة 90، سجل كومبواري الهدف الرابع بعد ثوان معدودة معلنا إقصاء الملكي.

والتقى الفريقان مرتين في الأدوار الاقصائية استطاع فيها الفريق الفرنسي اقصاء النادي الإسباني العملاق.