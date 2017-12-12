كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي الشاب "نيمار" كان على اتصال مع رفيقه السابق في صفوف برشلونة "ليونيل ميسي" عقب الإعلان عن قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي.

ويصطدم باريس سان جيرمان بحامل اللقب في آخر نسختين ريال مدريد، بينما سوف يلعب ميسي ورفاقه ضد تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "دياريو جول" الإسبانية أن نيمار بعث رسالة لميسي أخبره أن مهمة إقصاء حامل اللقب ريال مدريد من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم هو مسؤوليته.

لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 25 عاما أخبر ميسي أنه واثق من تجاوز ريال مدريد ومن نجاح برشلونة في التأهل على حساب تشيلسي وأن اللقاء الحاسم في المسابقة هذا الموسم سوف يكون بين النادي الباريسي وبرشلونة وربما يكون ذلك في نهائي البطولة.