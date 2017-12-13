يأمل المدرب الإسباني لباريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اوناي ايمري عودة النجم البرازيلي نيمار الى الفريق في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، وذلك بعد أن عاد لاعب برشلونة الإسباني السابق الى بلاده «لأسباب شخصية».

وأكد ايمري «قال لي ان لديه مشكلة عائلية وإذا كان بإمكان النادي وأنا السماح له بالذهاب الى البرازيل من أجل معالجة مشكلته، كانت مسألة مهمة بالنسبة له. الإنسان قبل كل شيء، واللاعب يأتي في المرتبة الثانية».

فيما كشفت اذاعة «مونتي كارلو» الرياضية أن نيمار سافر بعدما تلقى «خبرا سيئا يتعلق بعائلته» وأن ناديه منحه الإذن لمدة ثلاثة أيام.