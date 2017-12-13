أعلنت اللجنة الأولمبية الروسية امس أنها ستدعم الرياضيين الروس الذين يعتزمون المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية (بيونغ تشانغ 2018)، رغم مشاركتهم كرياضيين مستقلين وتحت علم محايد بدلا من العلم الروسي.

وقال الكسندر زوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ان أكثر من 200 رياضي روسي قد يخول لهم المشاركة في الأولمبياد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية.

وأضاف «هناك إجماع على أن رياضيينا يتوجب عليهم الذهاب إلى كوريا الجنوبية والفوز من أجل مجد روسيا».

وكشفت اللجنة الأولمبية الروسية لوسائل إعلام رسمية، عقب نهاية اجتماعاتها، أنها تحترم قرار الرياضيين بالمشاركة وستقدم الدعم لهم.