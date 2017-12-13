يواصل مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح كتابة تاريخه الكروي بطريقة مميزة بتصدره ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 13 هدفا، كما ظفر بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية BBC لأفضل لاعب أفريقي، وهذه الجائزة تعتبر مقدمة للنجم العربي للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وبدأ النجم المصري يتحول تدريجيا من لاعب انتقل إلى «الريدز» إلى حجر الأساس الذي يبنى عليه تشكيل المدرب الألماني يورغن كلوب.

وبالأرقام يعتبر صلاح جوهرة حقيقية للنادي الانجليزي بعدما ساهم في هز شباك مرمى نادي إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد».

وما يؤكد المستوى الكبير الذي بلغه محمد صلاح في الموسم الحالي (2017-2018) أنه سجل 19 هدفا حتى الآن خلال 24 مباراة رسمية في كل المسابقات المحلية والقارية، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه الموسم الماضي (2016-2017) ضمن صفوف نادي روما الإيطالي عندما أحرز 19 هدفا ولكن في 41 مباراة.

وسجل صلاح منذ انطلاق الموسم الحالي، 13 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وقد بات على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم الذي حققه مع نادي بازل السويسري.

وقد سجل صلاح 20 هدفا وصنع 17 خلال كامل مشواره الاحترافي مع نادي بازل والذي شهد مشاركته في 79 مباراة محلية وقارية، حيث وقع 9 أهداف في الدوري، و4 في كأس سويسرا، و5 في دوري أبطال أوروبا، وهدفين في الدوري الأوروبي لكرة القدم. وهو ما ينبئ بمستقبل باهر، إذا ما واصل على النهج نفسه، بمعدل هدف في المباراة (تسجيلا وصناعة).

صلاح سعيد بجائزة BBC

وأبدى محمد صلاح سعادته البالغة بفوزه بجائزة هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» كأفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2017، متمنيا ان يواصل حصده للجائزة الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وقدم صلاح نصيحة للاعبين المصريين المحترفين أو المقبلين على تجربة الاحتراف بالتركيز فقط في طريقهم والسعي بقوة والقتال من أجل تحقيق هدفهم، مشيرا الى انه يقوم بذلك حاليا لأن لديه العديد من الأحلام لم تتحقق بعد.