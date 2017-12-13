يسعى مان سيتي الى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية عندما يحل ضيفا على سوانزي سيتي في المرحلة السابعة عشرة من بطولة انجلترا اليوم.

وابتعدت كتيبة المدرب بيب غوارديولا بفارق 11 نقطة عن مان يونايتد صاحب المركز الثاني بخروجها فائزة 2-1 في مباراة الديربي على ملعب اولدترافورد محققة الفوز الرابع عشر ومعادلة الرقم المسجل باسم ارسنال وهو ما يسعى مان سيتي لتحطيمه اليوم.

في المقابل، يريد مان يونايتد تضميد جراحه بالفوز على بورتموث على ملعب اولترافورد.

من جانبه، يأمل ليفربول باستعادة نغمة الفوز عندما يستضيف وست بروميتش البيون على ملعب انفيلد وذلك بعد سقوطه على الملعب ذاته في فخ التعادل في مباراة الديربي مع جاره ايفرتون 1-1.

ويتعين على ارسنال ان يستعيد بدوره نغمة الفوز عندما يحل ضيفا على جاره وست هام.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي بيرنلي مع ستوك سيتي، وكريستال بالاس مع واتفورد، ونيوكاسل مع ايفرتون، وتوتنهام مع برايتون.

ألمانيا

يملك بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة فرصة التغريد خارج السرب قبل العطلة الشتوية التقليدية، وذلك عندما يستضيف اليوم كولن صاحب المركز الأخير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني.

وضمن بايرن ميونيخ لقب بطل الشتاء الفخري وهو يبتعد بفارق 8 نقاط في الصدارة حاليا امام وصيفه الموسم الماضي لايبزيغ.

ولن يجد الفريق البافاري صعوبة في اضافة كولن الى قائمة ضحاياه بالنظر الى المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأخير هذا الموسم وأرقامه القياسية السلبية في الدوري، إذ أصبح صاحب أسوأ بداية موسم في تاريخ الـ «بوندسليغا».

وكولن، بطل ألمانيا 3 مرات أعوام 1962 و1964 و1978، الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي لم يذق طعم الفوز واكتفى بثلاث نقاط فقط من 3 تعادلات في 15 مرحلة.

وتشتد المنافسة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل بين 9 فرق يصل الفارق بينها 5 نقاط، في مقدمتها لايبزيغ الثاني برصيد 27 نقطة وآخرها هانوفر العاشر برصيد 22 نقطة.

ويلتقي اليوم هوفنهايم مع شتوتغارت، وهرتا برلين مع هانوفر، وشالكه مع اوغسبورغ، وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن.

إيطاليا

خسر لاتسيو الخامس فرصة اللحاق بجاره اللدود روما بعد خسارته امام ضيفه تورينو 1-3، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الايطالي.

وتجمد رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الخامس، فيما اصبح تورينو ثامنا محققا فوزه الاول في خمس مباريات.

إسبانيا

تغلب فريق جيرونا على مضيفه اسبانيول 1-0 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني. ورفع جيرونا رصيده إلى عشرين نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد اسبانيول عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.