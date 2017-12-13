وجه علي مبخوت هداف فريق الجزيرة الإماراتي رسالة ترحيب إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الاسباني، قبل مواجهة الفريقين المقررة اليوم.

ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية رسالة مبخوت إلى النجم البرتغالي تحت عنوان ذكرت فيه «من A7 إلى CR7»، وهو الرقم الذي يحمله قميص كل من اللاعبين.

وقال مبخوت في رسالته إلى رونالدو: «عزيزي رونالدو.. موعدنا نلعب ونستمتع معك.. أهلا بك هنا في الإمارات، نحن نحب كرة القدم ونحب الكرة الجميلة، وسعداء باللعب أمام الفريق الأجمل في العالم، وسعداء بوجودك بيننا وكأفضل لاعب في العالم». وتابع: «عزيزي رونالدو.. موعدنا في استاد مدينة زايد لمواجهتك والاستمتاع عن قرب باللعب أمامك ومبادلة القمصان معك».