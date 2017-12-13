المباراة أمام ريال مدريد لن تكون بمنزلة تجربة جديدة بالنسبة للهولندي تين كات مدرب الجزيرة، حيث سبق له اللعب أمام الملكي 6 مرات عندما كان مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة الأسبق.

ويعود كات لتحدي الريال بعد 14 عاما من اللقاء الأول في ديسمبر 2003، ويتجدد اللقاء هذه المرة اليوم في نصف نهائي مونديال الأندية، وهو مدير فني للنادي الإماراتي.

وخلال 6 مباريات سابقة لتين، تفوق مع برشلونة على الريال ثلاث مرات، وتعادلا مرة واحدة وخسر أمام الملكي مرتين.

البداية كانت في ديسمبر 2003، ووقتها خسر برشلونة أمام الريال 2-1، ونجح بعد ذلك في الفوز على الريال في أبريل 2004 بنتيجة 2-1، والتفوق أيضا 3-0 في نوفمبر 2004، قبل أن يفوز الريال 4-2 في أبريل 2005، وفي الموسم الأخير لتين كات مع برشلونة حقق فوزا متميزا بثلاثية في سانتياغو برنابيو ثم تعادل إيابا 1-1.

ولعب كات خلال مسيرته دور العقل المدبر لريكارد، وأسهم في صناعة مجده بدوره التكتيكي بين عامي 2003 و2006 ووقتها حصد برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا عام 2006 بعد طول غياب وتوج بلقب الدوري مرتين ولقب كأس السوبر الإسباني مرتين والعديد من الألقاب الأخرى. وعقب رحيل تين كات لم يحقق ريكارد أي نجاح يذكر مع فريق آخر.