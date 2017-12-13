يستهل ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا حملة الدفاع عن لقبه امام الجزيرة بطل الامارات اليوم في ابوظبي في نصف نهائي كأس العالم للاندية لكرة القدم، حيث يسعى النادي الملكي الى انهاء عام 2017 بخماسية تاريخية وصاحب الضيافة لإكمال مغامرته.

ويريد ريال مدريد ان يجعل من مشاركته في النسخة الحالية تاريخية، اذ يملك فرصة ثمينة لتحقيق عدة ارقام غير مسبوقة على الصعيد الجماعي او الفردي.

ويتعين على النادي الملكي لتحقيق هدفه الفوز على الجزيرة في ستاد مدينة زايد الرياضية، ثم في المباراة النهائية على الملعب ذاته في 16 الجاري.

وسبق لريال مدريد ان حقق رباعية عام 2014 بفوزه بألقاب دوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس اسبانيا وكأس العالم للاندية، وبإمكانه تجاوز رقمه السابق ونيل خماسية غير مسبوقة في حال تتويجه بلقب البطولة الحالية.

وقدم ريال مدريد عاما استثنائيا في 2017 بتتويجه بلقب دوري ابطال اوروبا (فاز على يوفنتوس الايطالي 4-1) والدوري المحلي، ثم الكأس السوبر الاوروبية على حساب مانشستر يونايتد الانجليزي (2-1)، والكأس السوبر الاسبانية بعدما هزم غريمه التقليدي برشلونة ذهابا 3-1 وايابا 2-0.

ولن تتوقف الارقام عند الخماسية، حيث بامكان ريال مدريد ان يعادل رقم برشلونة بالفوز بكأس العالم للاندية بصيغتها الحالية ثلاث مرات، وأن يصبح اول فريق يحتفظ باللقب منذ انطلاق البطولة عام 2000، علما أنها توقفت بين 2001 و2004 بسبب انهيار الشريك التسويقي لفيفا، واستبدلت لاربعة مواسم بالبطولة السابقة كأس انتركونتيننتال التي جمعت بين بطلي اوروبا واميركا الجنوبية.

وعلى الصعيد الشخصي، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وافضل لاعب في العالم وصاحب الكرة الذهبية في 2017 بإمكانه ان يصبح الهداف الاول للبطولة، حيث يتساوى حاليا في صدارة الهدافين مع لاعبي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز ولكل منهم خمسة اهداف.

كما ستكون البطولة فرصة مناسبة لرونالدو وزميله في النادي الملكي الألماني توني كروس لنيل اللقب الرابع، ليصبحا اكثر تتويجا في البطولة وكسر تعادلهما الحالي مع لاعبي برشلونة ميسي واندريس انييستا وجيرار بيكيه والبرازيلي داني الفيش لاعب برشلونة السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا الذين فازوا باللقب ثلاث مرات.

الجزيرة وحلم مواجهة الريال

حقق الجزيرة طموحه بلقاء ريال مدريد في نصف النهائي بعدما كان مجرد حلم قبل انطلاق البطولة، قياسا بالنتائج السلبية التي حققها في الدوري المحلي الذي انهى دوره الاول بالمركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الوصل المتصدر.

لكن الجزيرة تخطى اوكلاند سيتي النيوزيلندي في الافتتاح واوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا بنتيجة واحدة 1-0، ما عكس الاسلوب المتوازن الذي اعتمده مدربه الهولندي هينك تين كات. ويراهن تين كات، الذي سبق ان واجه ريال مدريد عندما كان مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد في تدريب برشلونة الاسباني بين 2003 و2006، على حماس لاعبيه بعد الفوز على بطل آسيا في ربع النهائي.