أضاف كل من هيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز فوزا جديدا الى رصيده بعدما تغلب الاول على ضيفه نيو اورليانز بيليكنز 130-123، والثاني على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 111-104 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، حقق هيوستن فوزه العاشر على التوالي وعزز صدارته للمنطقة الغربية برصيد 21 انتصارا مقابل اربع هزائم فقط.

وفي المباراة الثانية في صالة «اوراكل ارينا»، حقق غولدن ستايت، حامل اللقب وثاني المنطقة الغربية، فوزه السابع تواليا رغم غياب نجمه ستيفن كوري، رافعا رصيده الى 22 انتصارا مقابل 6 هزائم.

وتعرض بوسطن سلتيك متصدر المنطقة الشرقية لهزيمته السادسة (مقابل 23 فوزا) عندما سقط على ارض شيكاغو بولز 85-108، فيما خسر تورونتو رابتورز ثالث المنطقة امام مضيفه لوس انجيليس كليبرز 85-108.

وخسر ممفيس غريزليز امام ميامي هيت 82-107، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام تشارلوت هورنتس 103-116.