قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، امس، اعتبار نيجيريا خاسرة 0-3، في مباراتها خارج أرضها أمام الجزائر في تصفيات كأس العالم 2018، بعدما دفعت بلاعب لا يحق له المشاركة في المواجهة.

وأقيمت المباراة في 10 نوفمبر وانتهت بالتعادل 1-1.

لكن «فيفا» قال إن العقوبة لم تؤثر على الترتيب النهائي للمجموعة الثانية، أو على تأهل نيجيريا للنهائيات المقررة في روسيا العام المقبل، لأنها كانت قد تصدرت المجموعة بفارق 6 نقاط عن زامبيا أقرب المنافسين.

وتعادلت نيجيريا، التي تأهلت للنهائيات بالفعل، 1-1 في هذه المباراة لكن «فيفا» قرر فوز الجزائر 0-3 بعد إشراك نيجيريا للاعب عبدولاي شيهو الذي لم ينفذ عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين سابقين.

وأضاف «فيفا» في بيان: «العقوبة لم تؤثر على النتيجة النهائية للتصفيات حيث ضمنت نيجيريا التأهل لكأس العالم وودعت الجزائر كذلك المنافسات قبل هذه المباراة».

وقال الاتحاد النيجيري للعبة على حسابه في تويتر إنه يتقبل القرار. وأضاف: «رئيس الاتحاد النيجيري (أماجو بينيك) قرر إجراء تحقيق داخلي فوري والتعامل مع الأشخاص المتورطين في الأمر».

وقال بينيك: «أريد التأكيد على أن الأشخاص المسؤولين عن هذا الخطأ سيتم عقابهم، نحن في الواقع نعيد النظر في تشكيل الإدارة الفنية».

وأنهت نيجيريا، التي تصدرت المجموعة الثانية، التصفيات برصيد 12 نقطة بدلا من 14 بفارق 4 نقاط كاملة عن زامبيا صاحبة المركز الثاني، بينما ظلت الجزائر في مؤخرة الترتيب، وستواجه نيجيريا منتخبات أيسلندا وكرواتيا والأرجنتين ضمن مجموعتها في كأس العالم.