رغم الصعوبات التي تلاحق موسم ريال مدريد منذ بدايته وحتى الآن، لكن هناك ثقة كبيرة من عشاق الفريق بتخطي عقبة برشلونة في الكلاسيكو المقبل وتخطي باريس سان جرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكثر شيء يجعل عشاق الملكي واثقين في فريقهم هو نجاح زين الدين زيدان في معظم المباريات الكبرى في عهده بالتفوق على برشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن وروما ويوفنتوس ونابولي وفولفسبورغ وشالكه ما عدا في بعض المباريات التي لم تكن مؤثرة في مجملها مثل السقوط في آخر دقيقة أمام البارسا الموسم الماضي بالليغا وأمام الأتليتي في دوري أبطال أوروبا، فهل ستتواصل هيمنة زيدان على الكبار؟

ماركا ترشح المرينغي

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء حول الفريق المرشح للتأهل للدور الثمانية في دوري الأبطال بين الريال وسان جرمان، حيث حصد الريال العدد الأكبر من الأصوات.

فقد وصلت نسبة المرينغي إلى 51% من الأصوات، بينما حصل بي اس جي على بقية الأصوات المتبقية في أفضلية للريال الذي يبحث عن لقبه الثالث تواليا.

الموندو تخالف ماركا

في استفتاء آخر أجرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن جماهير البلوغرانا توقعت من خلالها تأهل برشلونة على حساب تشلسي لربع نهائي دوري الأبطال، مقابل إقصاء الريال أمام باريس، حيث توقعت 80% من الجماهير تأهل برشلونة و70% تأهل باريس على حساب الملكي.

مستقبل الدون

تحدث الصحافي ايدي اجيري عن النجم كريستيانو رونالدو، حيث أكد أن الدون سيقوم بطلب أوراق رسمية يضع فيها شرطا جزائيا غير مبالغ فيه تمهيدا للرحيل.

من جهته، أوضح الصحافي خاومي دومنيك في برنامج «تشيرنجيتو» أن الأحداث الجارية الآن بين رونالدو والريال ستشكل نهاية علاقة اللاعب بالفريق في وقت قريب.